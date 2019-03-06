為何聯儲放鴿、特朗普「出口術」　美元仍不跌？

外國傳媒報道，自美國聯儲局1月底轉軚「變鴿」後，理論上美元應該回落，以反映短期不會加息的因素，再加上美國總統特朗普不斷強調不要「強美元」，惟事實剛剛相反，美元至今依然強勢，使不少市場人士感到困惑，究竟是不是避險情緒仍高漲？市場研究機構Exante Data創辦人Jens Nordvig試圖提供更合理解釋。



他指出，答案的關鍵在於投資者追求回報！相對於歐洲和亞洲回報偏低、甚至是負值，美元資產的利率仍更具吸引力。根據分析，這種情況不會很快改變。



依照Exante收集全球基金經理固定收益和貨幣投資倉位的龐大數據顯示，市場套利交易仍頻繁。所謂「套利交易」，是指借入低利率貨幣(多數是日圓、歐元)，然後將資金轉換成高利率貨幣投資(主要是美元)。數據顯示，流入這種交易策略的資金在本季激增，並達到數年高位，即使聯儲局主席鮑威爾和其他官員表明不急於加息，也無損套利交易。



Nordvig解釋，這是因為歐洲投資者在內部市場能取得豐厚回報的投資選擇非常少，故選擇以美元作套利交易，數據絕對可以看到這點，亦能解釋聯儲局轉軚後，美元依然堅挺。

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