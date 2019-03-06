觀塘工廈創匯累沽逾百單位　內地客9200萬購全層

資深投資者林子峰稱，旗下觀塘駿業街43至45號工廈創匯廣場，累積沽逾100個單位，餘下約60個單位將於本周六(3月9日)加價3至5%。



該廈今日(6日)連錄兩宗全層戶成交。利嘉閣工商部朱亮恒指出，該工廈1樓全層戶最新獲內地投資者以9,200萬元購入，面積約10,341方呎，成交呎價約8,897元。



中原工商部劉重興表示，該工廈12樓全層戶以約1.05億元易手，面積約10,265方呎，成交呎價約10,229元，新買家將自用該單位。



據了解，該項目早前已售出頂層16樓及15樓兩層全層，即合共售出四層全層戶，目前尚餘11樓及8樓全層戶待售，面積分別10,622及10,949方呎，意向價分別為1.035億及1.03億元。

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