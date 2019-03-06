科創商機：廠商爭推摺屏手機　真係咁好景？

手機生產商南韓三星電子和中國華為最近先後發布摺疊屏幕(Foldable-screen)智能手機，分別為Galaxy Fold及Mate X，頓成市場焦點。就連蘋果公司(Apple Inc.)創辦人之一的沃茲尼亞克，也希望得到一部摺屏手機。業界寄望摺屏手機，可提振飽和的智能手機銷售市場。



Apple旗下iPhone自2007年面世後，智能手機的屏幕技術雖已升級，但基本外觀無太大變化，加上近年新功能沒有重大突破，令消費者換機意欲大降。以美國為例，換機周期由一四年約兩年延長至37.4個月，嚴重影響銷情。



據IDC數據顯示，規模4,950億美元(3.8萬億港元)的全球智能手機市場，2017年銷量減少2.5%，為首次錄得全年跌幅，去年幅度更擴至4.1%，收入極度依賴iPhone的Apple 1月初更因而發出銷售預警。不過，市場研究機構IDC設備分析員熱羅尼莫認為，摺疊屏幕有望為智能手機類別作區分，可發揮更大創意，意義重大。



三星旗下Galaxy Fold將於4月26日開售，華為的Mate X則約於今年中開售，售價分別為1,980美元及2,600美元，均超越Apple最貴型號iPhone XS Max。據外媒最新報道，三星除發布屏幕向內摺的Galaxy Fold外，更計劃額外推出兩款摺屏機，其中一款是揭蓋式屏幕，料今年底或明年初發布；另一款則與Mate X類似，屏幕向外摺。



市場研究機構IHS預測，直到2025年，摺屏機出貨量將達到5,000萬部，難怪除了三星和華為外，多家手商機亦爭相研發摺屏機，惟暫時大部分只是手機原型。當中，OPPO及TCL已表明市場確保有足夠需求時，摺屏手機才會面世。而之前已展示過摺屏手機原型的小米亦表示，要等到摺疊技術更成熟後再作宣布，並嘗試實行各種可摺疊概念。



至於聯想本身沒有推出摺屏機，但旗下摩托羅拉即將推出V3復刻版摺屏手機，可摺疊屏設計以揭蓋手機為靈感，具有昔日機王RAZR的獨特風格，據悉這款摺屏手機會由美國電訊商Verizon獨家推出，售價超過1,500美元。



由於Galaxy Fold及Mate X售價高昂，加上預期較高的維修成本及所需時間，以至技術可能尚未成熟，料大多數消費者初期都會抱觀望態度，相信對兩家生產商的實質收入貢獻有限。



電訊商亦對摺屏手機前景審慎，Verizon消費者部門總裁Ronan Dunne預期這個市場規模不會太大，而日本電報電話社長澤田純質疑摺屏手機的耐用性，尤其是屏幕開合。研究機構Canalys估計，今年摺屏手機出貨量少於200萬部。



然而，熱羅尼莫認為摺屏手機有助改變品牌形象，若能證明此機款並非曇花一現的噱頭，並獲普遍消費者接受，將對其他在摺屏技術發展落後的手機生產商構成壓力，Apple亦包括在內。



Apple沃茲尼亞克最近在訪問中承認，公司非摺屏手機技術的領導者，這令他憂慮。Apple自2011年開始申請摺屏相關專利，但據報今年計劃推出的三款iPhone，無一是摺屏手機。不過，Apple供應商康寧（Corning）日前證實，公司正研發柔性玻璃（Flexible glass）產品，顯示Apple未來可能進軍摺屏手機市場，而屏幕或較三星及華為採用的物料更耐用。

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