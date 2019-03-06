中國GDP增長恐降至2%　專家話債務問題令人擔憂

中國調低今年經濟增長目標到6%至6.5%，若以下限計，或創1990年之後新低。儘管全年減稅降費力度擴大至近2萬億元人民幣(下同)，但有經濟學家分析指，內地經濟的高增速時代將告結束，甚至在未來十年可能降至2%。



據外電引述英國經濟諮詢機構凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟學家Mark Williams周二(5日)在新加坡舉行的會議上指出，作為新興市場的優異生，內地經濟將告別高增速時代，未來十年進一步下滑至2%水平，但他補充，內地經濟增長要由國際貨幣基金組織(IMF)早前預測約5%至6%，逐步降至2%仍有漫漫長路。



內地作為全球第二大經濟體，正面臨多重風險，包括債務問題、勞動力下降及生產力引擎愈來愈弱。凱投宏觀高級中國經濟學家Julian Evans-Pritchard在上述會議亦提到，內地債務問題仍然令人憂慮。不良貸款導致內地企業及家庭債務持續攀升，雖然官方試圖控制，但直至目前為止，成效不彰。



內地政府於周二曾明言，今年國家發展面臨更複雜及嚴峻的環境，不能低估困難，要有打硬仗的充分預備。



Mark Williams續稱，內地經濟快速增長的潛在動力正逐步消退。受昔日的一孩政策影響，內地勞動人口持續縮減，並削弱生產動力。今年1月，凱投宏觀的報告指出，勞動力萎縮恐導致內地國內生產總值(GDP)增長率至2030年減少約0.5%。



該研究報告發現，內地勞動人口正以每年0.2%幅度下挫。去年內地新生嬰兒人數，只有約1,500萬名，按年減12%，較2015年官方預測減少近三分之一。



摩根大通資產管理亦認為，投資者需習慣過去十年或十五年前的內地GDP增速已不復再，意味應為內地經濟增長放緩做好準備。綜合各外資大行的分析，今年內地官方經濟增長目標符合市場預期，惟對內地財政及貨幣政策的刺激措施持分歧看法。



麥格理在報告指出，今年內地財政赤字率料擴大至2.8%，或涉及2.76萬億元，低過原預估的3%水平，故與瑞信同樣對此感失望，因政府推行財政刺激空間或不及預期。與此同時，麥格理對今年地方政府專項債券計劃發行規模只有2.15萬億元，亦感失望，因今年首兩個月相關債券已發行3,000億元。



不過，今年內地將實施更大規模的減稅，並把製造業等行業現行的16%增值稅率降至13%的措施。摩根士丹利直言，這顯然優於市場預期。該行料，新政將提振今年MSCI中國指數的盈利增長3個百分點，比該行原預期的2.2個百分點升幅有所提升。

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