雄岸科技擬拓種植業務

雄岸科技(01647)公布，全資附屬公司雄岸香港與大興安嶺百成漢麻種植農民專業合作社訂立協議，內容有關工業大麻種植，惟需遵守所有適用的法律及法規。



根據協議，雄岸香港聘請百成為其工業大麻種植項目的合作夥伴。百成須負責種植及所有後期工作，包括管理及收穫等。雄岸香港向百成支付有關協議項下服務的費用，將於工業大麻種植項目的地點確定後協定，並將受補充協議所限。該協議將於2019年12月31日屆滿。



百成是黑龍江省唯一具有種植千畝以上工業大麻種植經驗的專業性漢麻產業機構。董事會認為，訂立協議為集團擴展其業務組合的良機及對公司有利。

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