美股老兵：已陷熊市！何時大冧要睇實「它」

本周是2009年3月9日美股踏入牛市的10周年，市場目前主流意見是牛市持續。不過，美國著名交易員、自1981年已開始撰寫財經評論、1996年成立網誌True Contrarian的網主Steven Jon Kaplan，在接受媒體訪問時表示，不會為牛市十周年慶祝，因美股已陷入熊市了。



他說：「我們不再處於牛市之中，去年夏季股市已見頂，故目前是假慶祝。」事實上，自True Contrarian面世後，他在網誌上經歷了兩次特大熊市，即2000年後及2007年後。就此，他警告，股市去年已出現了過去兩次特大股災的徵兆，市場犯了典型錯誤，其中最重要原因之一是美股已十分昂貴，遠超歷史平均值。



他說：「美股主要指數，例如標指，無論是市盈率、市帳率，以及其他指標，皆處於歷史高位。史上只有兩次美股估值高於企業盈利兩倍以上：分別是1999年底至2000年初，以及2018年8至9月。」



他呼籲，投資者切勿再重蹈覆轍，不要在這20年之內，第3次損失50%財富或以上。至於股市何時大冧？他稱，投資者可睇實美匯指數變化，因對上兩次特大跌市出現前，美元都是曾經大跌，然後突然抽上，並高於之前的頂部。換言之，當你看到人們認為「美元是避險天堂」時，就應該小心。



根據他的觀察，美匯指數在2018年11月創下97.542的高位，同期美股於2018年12月暴挫，之後美匯指數急插，然後反彈至目前96.9水平。換言之，只要美匯指數升穿了97.542，投資者就要警惕股市大冧風險。



他認為，既然美股已不再是牛市，投資者應將目光放在海外市場。他點名提到中國股市現階段值得投資。

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