樓價UPDATES︰屯門時代廣場交投活躍

屯門時代廣場近日交投活躍，當中不乏投資者入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●西南九龍浪澄灣6座高層A室，實用面積548方呎，屬兩房間隔，望全海景，現有租約，獲投資者以約1,200萬元購入，實用呎價約21,898元。



●將軍澳新都城本月至今暫錄4宗成交，平均實用呎價16,421元。屋苑1期2座中層G室，實用面積364方呎，採兩房間隔，座向東南方，望開揚園景及泳池景，去年7月開價720萬元，累減85.2萬元，以634.8萬元沽出，實用呎價17,440元。



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新界區

●屯門時代廣場E座中層7室一房戶，實用面積272方呎，有區外投資客鍾情單位客廳及房間均座向東，加上原業主增加議幅，累積減價達30萬元，故以420萬元購入，實用呎價為15,441元。若以市值租金約1萬元計，租金回報率可達2.9厘。



●新葵芳花園連錄成交，剛售出的A座高層1室，實用面積約418方呎，以兩房間隔，向南享開揚山景及遠眺海景。有外區首置人士，見單位附有裝修，加上景觀不俗，考慮不久便決定購入，成交價685萬元，創去年9月以來同類單位新高，實用呎價約16,388元。



●換樓意欲上升，優質大單位承接力理想。馬鞍山新港城N座中層08室三房戶，實用面積512方呎，座向西南望園景。單位原開價800萬元，放盤1個月，成功以765萬元沽出，實用呎價14,941元。原業主持貨近12年，帳面獲利557萬元。



●屯門居屋兆麟苑H座低層8室，實用面積401方呎，以兩房間隔。有區內換樓人士，鍾情屋苑鄰近家人居所及小朋友上學地點，方便往返，便決定於已補價自由市場以425萬元購入，實用呎價為10,599元。



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