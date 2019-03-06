新盤UPDATES︰啟岸超購逾6倍　凱滙第2期單日沽3伙

一手市道暢旺。大批新盤本周起將蜂擁開售，市場入票反應保持踴躍，而各區銷售中樓盤的承接力亦續理想，當中不乏高價大額交投。



●啟岸已錄逾1,800張入票 超額認購逾6倍

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸本周六將開售246伙，截至今晚(3月6日)已錄逾1,800張入票，超額認購逾6倍。發展商將於本周五截止接受認購。而新世界發展(00017)的馬頭角瑧尚，樓書亦已上載至一手銷售資訊網，料最快日內開價及開放示範單位。



●凱滙第2期單日售出3伙 呎價逾2萬元

消息透露，信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，今日(3月6日)再錄至少3伙成交，全數呎價超過2萬元。其中5座高層H室，成交價1,543.09萬元，呎價21,372元。



●MONTEREY再沽4座洋房 套現逾2.14億

會德豐地產的將軍澳MONTEREY，透過招標形式再售出4間獨立屋，平均呎價28,463元，套現逾2.14億元。其中「Marina Blue」7號獨立洋房，享開揚海景及設按摩池，實用面積為2,004方呎，連874方呎花園及707方呎天台，售價6,352.68萬元，呎價31,700元。項目於短短兩星期累售9間洋房，平均呎價為28,237元，總套現逾4.77億元。



●御半山加推10伙標售

新鴻基地產(00016)位於屯門的御半山，剛發出新銷售安排，加推10個單位標售，由3月10日起至3月30日，每日下午2時開始招標及下午8時截標。

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