港女發圍！港Airbnb女房東升至2800人　佔總數五成

隨着時代變遷，女性的經濟能力愈來愈高，以至近年漸趨流行的住宿平台Airbnb，該類房東數量也有所增長。去年香港女屋主總數已上升至2,800人，佔總數約52%。



據統計資料，該平台去年本港女房東總收入約3.12億元，中位數約3.5萬元。期內位列同類業主收入榜首的地方為冰島，中位數折合約8萬元，緊隨其後為庫克群島，錄得約7.8萬元。



以比例計，新西蘭女性業主以64%居首，第二名的菲律賓則約60%，較全球整體同類比率約56%明顯為高。綜觀全球計算，她們去年總收入錄約936億元，其中以美國佔最多，涉及約312億元，其後法國亦佔逾78億元。而該平台自2008年成立以來，相關業主的租金收入近2,496億元。



在多個新興國家當中，女性屋主數量均錄得顯著增長，以巴拉圭及巴基斯坦為例，數目在2017至2018年間上升達1倍。



事實上，這類住宿平台不少以分租房形式出租，並往往有可觀租金收益。以香港同類租賃個案為例，荃灣海之戀一個面積僅約49方呎「細房」，上月以每月約8,000元租出，呎租逾163元，有機會創全港同類物業新高。



至於將軍澳區亦不時有房間出租個案，如維景灣畔一個高層戶，曾分間為5個房間放租，當中面積約50方呎細房，成交月租約7,500元，呎租約150元。

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