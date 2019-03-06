夜市UPDATES：美股三大指數轉跌　港夜期高水

市場又吹風美國總統特朗普急於達成中美貿議協議，惟美股延續近日頹勢，目前三大指數全線轉跌，道指報25,784點，跌22點；標指報2,782點，跌7點；納指報7,557點，跌18點。



不少特朗普政府官員本周都對貿易談判發出了樂觀評論，最新據報特朗普正在向美國貿易談判代表施加壓力，要求他們盡快達成貿易協議。港股期指夜市報29,048點，升19點，高水10點。



不過，受累於歐洲擬向美國FAANG等明星科技股徵收3%的數碼稅，拖累了美股表現，其中，亞馬遜跌0.38%；Google母公司跌0.21%。



數據方面，特朗普發起的貿易戰宣告失敗，美國2018年貿易逆差擴大至6,210億美元，創2008年以來最高。有美國「小非農」之稱的ADP2月新增就業人口略低於市場預期。



另外，美國聯儲局即將在香港時間周四(3月7日)凌晨發布有關經濟狀況的褐皮書(Beige Book)，預料這份報告將顯示企業對目前經濟狀況愈來愈擔憂。



歐洲方面，消息指歐洲央行將下調至2021年的通脹預測及經濟展望。歐元兌美元短線跳水後回穩，目前報1.1312。歐股則午後發力，三大指數都向上，英股升0.32%；法股升0.22%；德股升0.06%。



【22:30】美股開市早段個別發展，道指升28點，至25,834點；納指跌5點，報7,570點；標指跌1點，報2,788點。



美銀美林將通用電氣(GE)目標價由13美元下調至12美元，摩根大通證券更指該行給予GE的6美元的目標價是過於慷慨。GE股價早段挫6.89%至9.2美元。



服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)上季經調整後每股盈1.35美元，與收入均齊預期，期內同店銷售增3%，幾乎較市場預期高一倍。A&F股價早段漲13.56%至24.24美元。

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