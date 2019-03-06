科技商機：憤怒鳥開發商Rovio押注串流遊戲平台

外媒報道，幾年前曾經流行一時的手機遊戲《憤怒鳥》(Angry Birds)的開發商Rovio正在與多家投資方，就入股其串流媒體遊戲子公司Hatch展開談判。與此同時，到5月份美國新5G網絡開放之後，美國流動通訊商Sprint將與Hatch合作，讓消費者感愛高速5G手機打機的樂趣。



Hatch成立3年，而Rovio已向其投資約1,700萬歐元，協助該服務與育碧和世嘉等遊戲開發商合作搭建遊戲庫。



Rovio CEO萊沃蘭塔表示，Hatch的服務非常適合5G。Rovio的許多戰略合作夥伴都在探索，通過甚麼樣的服務來展示5G如何工作。



她續稱，該公司希望引入新投資者，協助與新遊戲工作室建立合作關係，並出讓對該業務的控制權。



自一年半之前於芬蘭IPO（首次公開招股）以來，Rovio的市值由當初20億美元跌了一半。



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