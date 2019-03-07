古勝：5G概念股升勢未盡

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股連續兩日作出調整，但港股呢輪係跟隨A股向上為主。滬綜指周三升1.5%收報3,102點，已連續第三日守穩三千點關口，睇落此位漸由阻力變支持。港股級級上之勢未停，再升76點報29,037點，主板成交仍有1,145億元。



周三大市唔再靠騰訊(00700)單天保至尊，該股周二上破250天線後，周三只微升0.1%。不過，其實一眾藍籌都唔見邊隻較突出，只見早前急跌後反彈的滙豐控股(00005)叫做好少少。



咁又難怪，如果大戶睇好港股後市，要買貨都已經一早買好第一階段的貨底，現時反而要等一等往後中美貿易談判有否好消息，先再進一步押注。講到尾，現時仲未係牛市，股民買貨唔使太心急。



正如古勝早前所講，大市升到現水平，唔需要太過執着指數仲可再急升，反而現階段要揀有潛力的個股或消息的板塊出擊。周三就見手機設備股重新上力，兩大孖寶舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別上升2.7%及3.8%，主要係炒內地多個電商平台下調iPhone售價，市場憧憬會帶旺手機銷售。



故此，連帶高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、通達集團(00698)及丘鈦科技(01478)都升1至5.2%不等。不過，要留意的是，今次擺到明係減價促銷，就算內地市場減價後銷情升溫，但事件卻反映蘋果公司手機定價與市場認為的合理價存在一段距離。



作為手機設備股，在銷售價格降低下，毛利前景反而增添不明朗因素，所以就算炒，都只建議聚焦兩隻龍頭股炒下消息就算，唔建議長揸！



同樣與手機相關的，仲有包含5G概念的電訊設備以及電訊營運商股份，而兩者前景就截然不同。前者受惠於發改委指要加快5G商用部署而愈升愈有，後者卻受累於政府工作報告提到「提速降費」，移動網絡流量資費年內至少需降三成，並取消流量漫遊費，難怪兩個板塊走勢強弱分明。



睇番5G概念股近期上升動力雖有所減弱，但內地明確表示會以推動5G、人工智能及大數據等高端科技以發展經濟，加上華為事件的影響逐步淡化，不會窒礙中國發展5G的決心，板塊前景值得期待。



周三見中國鐵塔(00788)連跌兩日後反彈2.1%，京信通信(02342)、中興通訊(00763)及長飛光纖光纜(06869)亦分別升4.2%、2.9%及0.5%，睇怕板塊略為整固後，隨時又再發力。當中可留意近期重拾動力的中興，周三收報26元，中線重上30元唔係冇機會，跌穿24元止蝕，風險有數得計。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

