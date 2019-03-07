陳蓓敏：加息憂慮降　新地候低買

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國公布2月服務業採購經理指數和去年12月新屋銷售數據，皆勝市場預期，顯示美國經濟仍運行良好。澳洲央行維持息率不變，歐洲央行將於周四舉行會議，料保持息率不變。外圍經濟層面上，未見有突變因素。



內地兩會召開，國務院總理已發表政府工作報告，當中提及國內生產總值增長6至6.5%，將大規模減稅政策，意在扶持中小微企業，涉及約2.34萬億港元。在開水喉放水救民企下，總理申明減政府一般支出5%以上。整體而言，經濟增長雖微微向下但見穩。重點前提是資金能否點對點對位，需時間印證。



3月初至今，恒指穩守10天線之上徘徊，於29,000點上下游走。牛熊證街貨分布顯示，29,400至29,500點熊證稍見密集，月內波幅不足400點，顯示好淡仍在爭持。



新鴻基地產(00016)中期核心盈利跌31%至137億元，主因受物業銷售收入帳延遲引致。雖然如此，管理層仍增加派發中期息4%至1.25元，將在下周二除淨。隨着下半年有多項物業銷售入帳，再加上中港兩地穩定的租金收入，有利帶動股價表現。



新地擁優質及均衡的物業組合，受外圍因素影響較少，息口難上，對地產行業有利。現價相對其資產淨值有逾三成折讓，預期周息率為3.8厘，估值吸引。建議候低吸納，目標148元，止蝕114元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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