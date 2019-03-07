德勤又遭入稟索償　涉疏忽

德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)被王海洪入稟高院控告疏忽，涉及已除牌前上市公司創益太陽能控股2008至2011年間財務報表有關欺詐、輕率、疏忽及或失實之陳述，原訴要求德勤賠償損失，惟入稟狀中未有披露索償數額。



答辯人除德勤外，亦包括摩根大通證券(亞太)有限公司。創益太陽能於2010年招股上市，摩根大通證券(亞太)任其上市保薦人，德勤任申報會計師及核數師。



資料顯示，創益太陽能2014年12月曾發公告，表示有匿名電郵及函件指控公司上市前後刊發的財務報表造假。



至2015年2月，公司宣布德勤鑑於上述公告中揭露的事件，由2015年2月14日起辭任該公司的核數師。及後該公司因並未在限期內就其不適合上市的事宜作出補救，而於去年8月遭聯交所除牌。



事實上，德勤之前亦屢被控告核數疏忽或違責。去年12月，德勤便遭到太平洋恩利國際(01174)入稟高院控告，指其處理公司截至2012年9月底止核數報告出現疏忽，所以要求德勤賠償損失。



銘源醫療發展(00233)亦曾於2016年入稟高院向德勤索償，指德勤擔任其核數師時違責，未有發現及報告有關集團2011至2013年期間管理事宜的不當之處，令集團蒙受數以億元計損失。



此外，德勤亦曾遭會計師公會譴責及罰款，公會去年11月指德勤在審核文化傳信集團(00343)2014年及2015年財務報表時違反審計準則，問題涉及不恰當入帳，公會遂對德勤作出譴責及罰款五萬元。



●傳訊令編號：HCA344/2019

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