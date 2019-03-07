林嘉麒：債市響警號　慎防黑天鵝重臨

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，A股連日上升，周三更升上3,100點水平，無懼美國國務卿稱特朗普不會接受不完美的貿易協議，投資者反應已經麻目，更需要注意潛在風險。



國際清算銀行(BIS)日前發布最新季度報告，認為金融市場在年底流動性收緊時的脆弱情況仍在。同時警告，投資等級債券內最低評級的BBB級債券發行量激增，一旦經濟疲軟致債券等級下滑，由BBB評級成為垃圾債券，將帶來巨大的金融動盪。



美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦有類似提醒，指經濟轉差，企業融資困難時，企業債券衍生出的問題會更大。不過，相關消息未見在傳媒得以報道，或許是市況現時普遍樂觀。



事實上，以BIS數據顯示，BBB評級債券佔美國和歐洲共同基金投資組合的比例，由2010年約20%急增至2018年的45%。要知道，大部分基金在成立時，當中的投資策略都會列名可買股票或債券的級別，絕大部分的基金在債券級別被評級至垃圾級別時，必須會以風險管理原因，在程序上作出減持。



故此，當債券評級被降低，許多機構投資者可能不得不售出這些債券，因它不再符合基金持有的標準。屆時追跌效應下，不單止在債券市場出現流動性問題，企業在融資困難倍增下，營運情況會更差，投資者必須提防。



大市現時充斥對未來的憧憬，包括中美貿易磋商進展順利、美國年內不加息、國家出台救經濟政策、A股在MSCI納入因子逐步增加等。受憧憬下，股價先行反映未來因素，這亦是合理。



不過，現實點去想，聯儲局今年內不加息，經濟會好起來嗎？中美簽署協議，只代表不徵收第二輪關稅，企業仍然面對着首輪關稅的影響。今年經濟問題仍有下行壓力，企業盈利的不確定性下，投資者只憑憧憬而入市，是相當危險的。



宏觀地看，現時發達國家通脹增長乏力，經濟增長前景一般，加上金融市場緊張，各國央行在貨幣緊縮進程的態度已180度轉變，扭曲了貨幣的正常化，資金避險會迅即升溫。



美銀美林近期的報告同樣指出，美國第20大BBB級債券發行公司Kraft Heinz的情況顯示，BBB等級對一些公司來說非常重要，因為他們依靠收購來增長，因此需要進入投資等級，但公司的實際情況不見得能合此標準。



同時，美銀警告客戶，要關注信貸「過度負債」的歐洲、中國、新興市場，和處於BBB評級類別的美國公司中有何變動。其中，美國投資級債券已經由2008年的1.08萬億美元，增至去年的4.93萬億美元，規模上是相當驚人。市場充斥着類似爆煲的特質，是否黑天鵝呢？大家要小心。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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