金曹：牛市啟動欠埋門一腳

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，A股周三收市終以過萬億元人民幣成交突破3,100點，由於滬綜指升幅已高於今年低位2,440點超過27%，技術上可以宣布今年已經是A股進入牛市的年份，問題只是能否持續下去。



恒指也在2月13日成功企穩在250天線後超過10個交易日，以2010年9月6日、2012年9月7日及2016年6月15日經歷熊市之後穩守250天線超過10日後，之後20日的升幅可超過250天線5.6至7.1%。如歷史重演，3月恒指高位可見29,800至30,300點。



不過，今次由於1至2月已經有頗大升幅，另一種可能的走勢是資金先炒A股，讓港股在28,800至29,200點區域整固，到接近3月期指結算或4月時才發力拉上見三萬點。



綜合各方面分析，雖然中國經濟數據差，例如財新PMI製造業指數已連續兩個月低於50榮枯線，表示製造業訂單放緩的負面因素是實在的。但股市永遠是向前望，加上中國現在全力發展內需消費市場，低端製造當已逐漸南移到生活水平比較落後的地區。



現時多數人對港股有畏高症，畢竟今次牛市是否成真，還欠埋門一腳。就算外媒傳本月27日中美元首會面將會簽署貿易協議，最樂觀是去年雙方因貿易摩擦所增加的關稅可以取消，則恒指彈上29,800至30,300點並不誇張。



指數期權盤見3月最活躍Call是29,600、29,800及30,000點，表示期權大戶比較有信心攻上29,600點，但高於三萬大關則較困難。至於活躍Put已經推高到28,600、28,400及28,000點，加上Put Call比率維持在1.1至1.2之間，低於—平均數1.5，表示買Put做對沖的並不多。預計市況仍會穩定，靜待本月中美元首會面後才出現方向。



如果想趁低吸納，以現時恒指引伸波幅17.6計算，兩個星期一個標準差或68%概率的預計間距是17.6%/26平方根，約3.45%，即恒指本周高位29,241點回調3.45%約28,220點，已可考慮博反彈。其他權重股票也相若，將引伸波幅除5.1，大概是可考慮的入市價位。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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