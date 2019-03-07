楊俊文：港股調整臨近　先避其鋒

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，周二騰訊控股(00700)大升超過4%，指數全天僅升2點，是一個非常明顯的高位派貨現象。普遍此現象會維持五個交易日左右，同時指數會輕微創新高，之後大市就會出現顯著調整。



之前恒指在24,000點時，美國十年期國債孳息率大約在3.2厘水平，現時恒指處29,000點，美債孳息率在2.7厘水平，基本上已經維持平衡狀況，意味恒指要再往上突破，需要有外力幫助，而主要催化劑可以是日圓轉弱、人民幣轉強、A股上升或美國債息向下等。



日圓近日輕微後彈，人民幣又轉弱，美債息上升，只剩下A股上揚這個利好因素，故港股向下的拉力會一步步提高。雖然高位派貨一般都會出現創新高，但上破都只會是200至300點左右，所以無貨的投資者宜耐心等調整出現。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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