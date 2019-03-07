彭偉新：金蝶國際重拾強勢

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股周三收市重返29,000點水平，主要是A股向好帶動，相信港股在現水平仍未見頂，特別中美貿易相信要到3月底才會有新一輪公布，而在有新消息公布之前，暫時未有其他重大消息。



近日當指數四次升上29,000點後回落，仍然見到有較多的資金流入恒指及國指成分股中，以3月首三個交易日流入恒指及國指的日均資金流分別為45億元及42億元，而2月則分別為27.3億元及19.8億港元，反映投資者於3月仍未對後市有看淡態度，預期港股仍可以按照黃金比率的61.8%反彈，上望33,067點。



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集團股價於去年8月曾由之前11.3元水平回調至5.5元，其後作出反彈，升至8.37元阻力後再度回落，不過，及後股價在回調至6.08元後便再度見底，並成功升破所有的移動平均線阻力，更於周三以大陽燭升破了之前回調浪總跌幅的61.8%，預期股價可逐步回升，並有機會重返之前高位11.3元，投資者可在9.4元水平買入，失守20天線沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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