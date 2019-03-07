鄧澤堂：光大銀行再現突破

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，兩會舉行期間，A股保持較強勢頭，滬綜指連升四日，周三並突破3,100點。港股受其帶動，重返29,000點之上。在未有新的利好消息前，恒指或會先作徘徊整固，短期後市或會徘徊28,500至29,200點之間，等待月底的脫歐變數。



在兩會上，國務院總理於政府工作報告中提出，要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，貨幣政策要鬆緊適度。同時，要求加大對中小銀行的降準力度，要釋放資金，用於民營和小微企業貸款，政策令到內銀股偏軟。



然而，並非所有內銀股都弱勢，早前市傳絲路基金已就向200億美元的中沙基金投資進行磋商，而光大銀行(06818)也正參與商討投資中沙基金。該基金初步或募資約140億至160億美元，集資所得主要用於中國和沙特的策略項目。



期望支持相關項目後，或會有政策傾斜的幫助，光大銀行股價向上突破。基於短期後市或仍見利好，不妨留意股價會否向上挑戰4.4元水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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