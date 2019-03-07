溫灼培：澳元前景繫中國經濟

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，澳元受多項利淡因素衝擊下輾轉回落，現正考驗其於0.70的重要支持。上周率先衝擊澳元的負面因素，是澳洲公布一個疲弱的2月份樓市數字。據房產分析公司CoreLogic數字顯示，澳洲2月樓價按年跌6.3%。



由於澳洲整體房產市場現約佔該國GDP的四倍規模，事件令人擔心樓價下跌會不利澳洲經濟，使澳洲央行有減息壓力。



在本周，澳洲公布第四季GDP按季只微弱增長0.2%，年增長也只為2.3%，是自2017年以來最弱。由於澳洲經濟遠不及澳央行過去估計有3%增長率，數據同樣增強市場對澳央行減息憂慮。



雖然澳央行早於2月5日議息會已把息率意向，由以往主要加息改為可加可減，但澳央行似無意於短期內減息。這可從周二央行議息會議後，高調表示對經濟前景仍充滿信心，並預期今年增長可保3%中可有所反映。



對於澳元前景，筆者認為重點還是要看中美貿易談判，如中美貿易問題能夠解決，中國經濟可保持增長，相信澳元匯價便不應處於0.70以下。

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