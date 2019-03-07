【名家筆陣】易憲容：當前A股仍屬政策市

A股近期快速上漲，單以滬綜指1月初的2,440點計，到周三(3月6日)收報3,102點，已經上漲逾27%。也就是說，今年以來內地股市一掃去年的陰霾，已經「牛霸全球」了。



現在市場肯定會問，這種牛市是否持續，A股是不是又會進入2015年的大時代。如果A股又進入2015年大時代，投資者肯定會想起股市那種大漲大跌的慘狀。當年的「大時代」，儘管開始時股市暴漲，滬綜指半年內上漲至5,178點，升幅高達56%，然後出現腰斬。



對於當前內地股市是否進入2015年時的大時代，應該是相差較遠的事情。因為，如果僅以指數來說，滬綜指現與5,178點還相差二千多點。A股將來是否能夠走到這樣高位，誰也不知道，因為A股的政策性太強。政府一直強調股市市場化，但實際上政策主導可能會比我們想像的要強得多。



在筆者看來，這輪A股快速上漲完全是與政府的政策鼓勵，希望證券市場能發展與繁榮有關。自十九大以來，強調中國金融市場的融資結構改善，強調中國資本市場的發展，一直是中央發展金融市場的主題，而最近更是把這一主題推到前所未有的高度。既然中央有這個願望，市場肯定會預期政府會推出一系列刺激股市發展之政策。



可以說，最近中證監主席的調換，就是向市場發出一個強烈的信號，2019年內地股市將會有新氣象。而科創板的推出，就是這種市場新氣象的重要案例。



現時通訊手段發達，內地金融機構又是以國有為主導，任何政府的意願都可以通過市場之外方式來表達及安排。所以，如果政府有意願推動股市發展和繁榮，是完全有能力達到目標的。只不過不知道是採取哪一種方式而已。



所以，投資者看這一波內地股市行情如何，最為重要的還是要盯住政府的政策意願，看政府的政策會推股市走多遠。



另外，觸動這種內地股市突然上漲，還是由於人民銀行貨幣政策的變化。這不僅表現為全球主要央行的貨幣政策繼續寬鬆，美國貨幣政策出現轉向，而且也表現為人行貨幣政策寬鬆的發力已經見效。人行去年下調存款準備金率250個基點，今年1月份又進一步下調存款準備金率100個基點，而且市場預計人行在今年還會下調存款準備金率100至200個基點。故此，今年1月的銀行信貸增長及社會融資增長都創歷史最高紀錄。



在這種情況下，市場的流動性充足，利率出現下行趨勢。從政府工作報告來看，今年的貨幣政策會更寬鬆。加上中美貿易戰已緩和，人民幣匯率不僅開始穩定，而且開始轉強。就金融市場條件來說，這些都是孕育升市的重要原因。



再就是，從政府工作報告來看，今年國內生產總值(GDP)目標增長6至6.5%；又要求實施更大規模的減稅。這些都是從政策角度來保證內地股市向好，以此來提升上市公司的業績。



可見，無論如何分析當前A股上漲的原因，最為重要的還是政府的政策主導。所以，投資者面對A股，中國政府對股市政策主導的這根弦要把握住。否則，對於股市上的任何風吹草動都會不得要領。



易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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