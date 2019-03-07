陳正犖：日圓短期有機會轉強

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，近日日圓匯價出現調整，美元兌日圓一度升上112水平。一方面，由於市場憧憬中美兩國或快將達成貿易協議，減低了日圓的避險需求。另一方面，美國公布的ISM服務業指數做好，亦令美元轉強，利淡日圓。



不過，我們認為日圓有機會重新轉強。特別是美股方面，標普500指數近期只徘徊於2,800點關口附近，未能作進一步突破。技術上，標指2,817點或為重要阻力水平，去年11月起多次上試該水平都出現調整。若無法向上突破，則有機會增加市場波動性，令避險貨幣日圓重新受惠。



技術上，美元兌日圓的相對強弱指數升至接近超買，上升空間或受制於112.14至113.17，短期或先行於108.38至113.17區間上落。

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