東方日報B1：港股闖29000關終成功　證券界轉悲觀

港股第五度闖關終於成功！恒生指數周三反覆上升76點，收報29,037點，不僅企穩29,000點關之上收市，更創逾8個月收市新高。不過，香港證券業協會一項對該會會員的意見調查顯示，受訪者對今年港股樂觀情緒跌至3年來最低，17%對今年港股持悲觀及非常悲觀看法，25%更料恒指今年跌5至20%，低見20,676至24,553點。



恒指周三甫開市已經突破29,000點，微升41點，之後曾經輕微倒跌，但迅速收復失地，最多曾漲161點，高見29,122點。國企指數早段曾跌36點，及後一度回升64點，收市微升9點，報11,592點，與恒指雙雙「四連升」。



港股周三總成交1,147億元，為連續11個交易日錄得逾千億元成交，沽空額158.89億元，沽空比率13.88%。港股通(滬)及港股通(深)共淨買入21.73億元。



中央再度要求移動網絡要提速降價，中國聯通(00762)及中國電信(00728)跌2.34%及3.89%，分別為最大跌幅恒指及國指成分股，中國移動(00941)收市則力保不失，沒有起跌。



香港證券業協會於一月以問卷方式訪問324個會員，只有26%受訪者對今年港股感到樂觀及非常樂觀，較去年47%大幅減少。其中，若以去年底恒指收市點數為基礎，預期今年恒指漲幅逾20%的受訪者比例，由去年22%急降至僅7%。調查又顯示，49%受訪者認為股市出現資本外流是今年最大風險，其次是存貸利率攀升、新興市場走資及債市加速發展等。



板塊方面，25%受訪者看好電訊、媒體、科技及電子商務板塊今年會跑贏大市。值得留意是，去年新興經濟行業屬看好板塊之一，惟今年榜上無名。



該會副主席徐聯安表示，由於2017年恒指累漲近36%，投資者普遍相信後市續向好，惟去年恒指累跌近14%，因此看法較悲觀。香港證券業協會董事兼中銀國際證券執行董事白韌補充說，近期恒指表現超預期，相信是市場低估A股短期反彈力度。



花旗報告指，今年首兩個月中資股已累漲15至30%，企業盈利等基本因素必須要追上，惟目前該行不預期內地經濟可快速或輕易轉勢向好。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時港股缺乏方向，投資者正等待新的消息，例如中美是否可落實簽署貿易協議，短期恒指料於250天牛熊分界線28,200點有支持。不過，港股自接近25,000點反彈至今已累漲不少，即使有好消息，恒指最多再漲1,000點，但若果出現壞消息，可能要調整至27,000點，建議投資者宜先將大部分持倉「食胡」。



港股美國預託證券(ADR)周三早段個別發展，滙豐控股(00005)報64.53元，較香港收市價低0.17元；騰訊控股(00700)報365.57元，高3.57元，按比例相當於恒指上升73點。

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