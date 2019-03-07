會計師公會：港稅務措施大有優化空間

政府財政預算案出爐，基於未來經濟環境多變，香港會計師公會認為財政司司長在管理整體支出上取向審慎，預算案整體合理。



司長對本港經濟預測表示審慎，預計2019/20年及往後年度的增長為2至3%。將房屋儲備金分4年回撥到財政儲備中，有助提升中期盈餘預測，此舉可避免政府的預算可能出現1至2年的赤字，尤其當經濟進一步逆轉時。除非受到其他重大外圍衝擊，公會預期香港的財政狀況應能保持穩健。



公會明白政府制訂今年預算案時所面對的挑戰，但認為香港有空間推行更多具體稅務措施。在預算案中，醫療和創科範疇投放較多資源，以回應社會對醫療服務的訴求和銳意發展成科技創新中心。



至於主要稅務寬減及寬免方面，措施大致延續以往年度的安排，然而寬減額則有所減少。公會認為過往幾年的個人稅務寬減措施有助減輕中產人士財政壓力，但由於普遍市民住屋負擔沉重，公會曾建議政府就納稅人的主要居所租金支出提供每年最高10萬元扣除額。司長去年曾提及相關措施已在處理，可惜今年預算案並沒有談及。



公會樂見稅務政策組轉移至直屬於財政司司長辦公室的安排，但公會希望政府擴大該組的職能及專業範疇，探討更多策略性稅務政策事宜，包括檢討現有稅務優惠政策的成效，並廣納稅務及行業人才、經濟學家及學者等，研究透過稅務政策推動經濟發展，以建立一個健全稅制，在穩健收入基礎與支持穩固經濟民生之間取得良好平衡。



在鼓勵商務發展上，公會曾向政府建議增強本港的基金管理中心角色，公會歡迎政府研究建立有限合夥制度並配合稅務安排，以吸引私募基金在港成立及營運。為海事及專項保險提供稅務優惠並容許發行保險相連證券的措施，亦有助香港發展成為船舶租賃中心。



另外，要加強本港的創新科技地位，要從推動科研活動着手，公會建議政府放寬研發支出的額外稅務扣減規定，容許外判研發的支出可享扣稅。



香港會計師公會



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