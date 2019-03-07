美股中段跌幅擴大　騰訊ADR逆市靠穩

美股中段跌勢轉急，道指最新報25,670點，跌138點或0.54%；標指最新報2,775點，跌14點或0.51%；納指最新報7,524點，跌51點或0.68%。



港股ADR表現偏弱，按比例計算，現報29,016點，跌21點。滙豐控股ADR折合報64.38港元，較港收市跌0.49%；騰訊控股ADR折合報363.68元，較港收市升0.47%。



歐洲擬向美國龍頭科技股徵收3%的數碼稅，相關股份個別發展，亞馬遜跌0.91%；Facebook則升0.46%。



個股方面，美銀美林削通用電氣(GE)目標價至12美元，摩根大通證券則予GE目標價6美元。GE股價急跌6.72%，報9.24美元。



服裝品牌A&F上季經調整後每股盈1.35美元，與收入均齊預期，刺激股價急升23.14%。



市場等待聯儲局即將發布有關美國經濟狀況的《褐皮書》。

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