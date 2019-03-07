聯眾進軍拉丁美洲撲克及社交遊戲市場

聯眾(06899)公布，其附屬WPT Enterprises與在墨西哥證券交易所上市的Grupo Salinas集團成員TV Azteca訂立5年戰略合作協議，將WPT的撲克內容庫帶給拉丁美洲觀眾。



據此，透過TV Azteca的多媒體網絡，WPT將與Grupo Salinas合作在墨西哥各地推出其頂級撲克賽事。WPT亦將授權其國際知名品牌與TV Azteca開發專為拉丁美洲市場定制的社交撲克及遊戲產品。隨着WPT全球業務的增長，Grupo Salinas將在其遍布墨西哥各地及整個拉丁美洲的零售門店銷售WPT品牌商品。



TV Azteca亦將推出一款WPT品牌的西班牙語社交撲克遊戲，另承諾將所有WPT節目本土化。此外，雙方將合作每年舉辦兩場WPT巡迴賽主賽事，以及8場WPT Deep Stacks及WPT500賽事。



公司附屬Allied Esports與Grupo Salinas訂立一份協議，致力於在墨西哥開發及推出電子競技戰略。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

