【市前重點睇】道指收跌133點　CNH企6.71

●美匯指數企96.8水平，離岸人民幣(CNH)企6.71，港匯再觸及7.85，圓匯企111.6，歐元見1.131，英鎊反覆升上1.317。金價續攻1,290美元水平。布油升上66.1美元，紐油企56.1美元。道指期貨下跌。



●傳美國總統特朗普敦促美國貿易談判代表盡快與中國達成協議。但他又指，若與中國不能達成好協議，不如就沒有協議。



●美國櫥櫃製造商組織尋求對中國出口商品發起規模龐大的反傾銷調查，指中國出口對該行業造成至少20億美元損害。



●華為首席財務官孟晚舟的引渡聽證會定於5月8日在溫哥華舉行。



●經合組織(OECD)再降全球經濟展望，認為緊張的貿易局勢和政治不確定性令全球經濟承受的壓力高於預期，歐洲前景尤為黯淡。



●道指收報25,673點，跌133點；標指收報2,771點，跌18點；納指收報7,505點，跌70點。 https://bit.ly/2Upk2Fg



-據內地官媒報道，被中國海關暫停放行的特斯拉Model 3汽車數量可能將近4,700輛，公司股價續跌。



●港股ADR指數報28,923點，跌113點。



●美國10年期國債孳息率跌2.35個點子，報2.6934厘。



●美國2018年的貿易逆差創10年來新高，達6,210億美元；商品和服務逆差增加688億美元，幅度達到12.5%。



●聯儲局發布《褐皮書》，12個地方聯儲有10家認為經濟略微、或溫和擴張，兩家稱增速持平。



●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，美國經濟放緩將成新常態，不排除QE和負利率。



●美國俗稱「小非農」的2月ADP私人職位增長，由1月經修訂後的30萬個，放緩至18.3萬個，少過市場預期的19萬個。



●美國國土安全部對5G技術風險進行全面評估，或在幾個月內完成。



●紐約4月期油收報每桶56.22美元，跌34美仙或0.6%；布蘭特5月期油收報每桶65.99美元，升13美仙或0.2%。



-至3月1日當周，美國原油庫存增加706.萬桶，遠超市場預期的增加145萬桶；汽油庫存降422.7萬桶，市場預期為降162.5萬桶。



●紐約期金收報每安士1,287.6美元，升2.9美元或0.2%，結束連續7日跌勢。



●英國富時100指數收報7,196點，升12點或0.17%；法國CAC指數收報5,288點，跌8點或0.16%；德國DAX指數收報11,587點，跌33點或0.28%。



●消息指歐盟對於英國脫歐談判本周能否取得突破感到悲觀，認為倫敦的期望愈來愈不切實際。



●傳歐洲央行將下調經濟預測，令其有足夠理由出台新的貸款計劃。



●加拿大央行維持利率不變。



●傳德意志銀行將大削2018年獎金，紐約和倫敦的一些銀行家甚至一分錢也拿不到。



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