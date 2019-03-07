【股民熱話】暮春三月　升市已近尾聲？

東方產經專欄作者帥哥：當前港股確有點「暮春三月，群鶯亂飛」之景。可恒指由去年10月低位已最多累升逾4,700點，周三(6日)恒指雖升抵29,000點樓上收市，惟股王騰訊控股(00700)先升後回，早前熱炒的中資金融股亦見回吐，靠幾隻二線藍籌股撐場。投資者心中不禁要問，到底今次升市是否已近尾聲？



要判斷升市近尾聲，首先要睇大戶動向。從近期的權益披露資料顯示，基金大戶還是有買有賣，熱門板塊資金輪流炒，暫不見得有大舉沽售(尤其是中資股)的情況。其次是，要睇散戶動向，綜合卜架報料，呢兩個月散戶有貨的都以沽貨套現為主，說不上是瞓身積極參與，即以散戶參與度來看，並未見得如去年初指數見頂前後般積極。即時說，無論大戶抑或散戶表現，似乎暫不足以支持大市已見頂的說法。



再看事件因素，雖然兩會已在召開，國策消息面可能要抖抖氣，惟3月15日美股三期結算，3月下旬中美元首可能會面簽署貿易協議，月底又是基金季結。睇牌面，大戶在月尾再推高指數，挾爆淡倉先至好好計劃4月如何安渡復活節假期的機會甚高，故即使刻下不敢睇得太樂觀，但尚未具足夠理由大開淡倉。



平心而論，港股升咗一季，短期整固並不足奇。不過，所謂「升市莫估頂」，身處政策市，氣氛就是一切。昨見滬深股市成交又再突破1萬億元人民幣，反映A股熱度不減，那港股仍有條件繼續維持在高位。



如今較務實的對策，是密切留意魚缸人氣變化，因應國策所向，炒股不炒市，少理指數升跌，集中火力主攻大價焦點股，貪其具流通量，有咩唔對路有得沽，嚴格執行止蝕或止賺紀律，那就不用被指數短線表現阻礙對個股投資的判斷。

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