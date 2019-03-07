【大戶動向】新經濟冒起　前藍籌不敵洪流

利豐(00494)去年遭踢出藍籌之列，股價自此一蹶不振，近月持續於1.1至1.4元之間低位徘徊，周三(6日)逆市跌0.1%報1.39元，市值已縮至118億元。屋漏偏逢連夜雨，基金似乎亦趁機沽貨離場。



權益披露資料顯示，澳洲聯邦銀行於周二(3月5日)減持利豐753萬股，每股平均價1.37元，持股量由5.08%降至4.99%，已達到少於5%的無須披露水平，估計今次減持套現逾1,073萬元。



利豐為全球最大貿易採購商，惟集團近年面對消費萎縮、電商掘起以及新興市場國家人工成本增加等多個不利因素，加上新的轉型計劃遲遲未見成效，即使近期大市氣氛好轉，其股價反彈力度亦有限，難怪基金亦要沽埋一份。若短線股價未能升穿並企穩於100日線阻力約1.45元，料會繼續尋底，還是行人止步。

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