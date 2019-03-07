亞洲股市：日股跌逾百點　日產汽車跌1%

美股收跌；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌171點或0.7%，報21,426點。板塊方面，資訊技術股跌1.5%，金融股跌1%，工業股跌0.8%。



瑞穗金融集團削減全年淨收入預測86%，股價跌逾1%。



日產汽車跌1%。SMBC日興証券將其評級由「中性」調低至「跑輸大市」。



多間企業公布2月同店銷售額按年表現，麥當勞日本及Skylark齊增3.3%，Round One亦增2.7%；三家公司股價分別跌0.5%、升2.6%及升0.3%。



南韓首爾綜合指數跌1點或0.05%，報2,174點。韓泰鋼鐵及樂天化學同跌逾2%。



三星電子升0.4%，傳公司考慮競購荷蘭半導體公司恩智浦半導體。



澳洲1月出口按月增5%，進口按月增3%，零售銷售按月增長略遜預期0.1%。



澳洲悉尼普通股指數則升13點或0.2%，報6,340點。板塊方面，通訊服務升近1%，公用事業股升0.6%，地產及金融股分別升0.5%及0.3%。個股中，航拍網站及藍色能源均漲5%，ImpediMed揚升4%。



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