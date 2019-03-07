【即市分析】恒指上唔到呢個位就減磅！

東方產經專欄作者HS哥：近期港股上升動力都唔算好大，反而指數唔上，又見部分資金睇消息揀板塊來買，好似抖完一輪氣的手機設備股及5G概念股，近日就分別借內地多個電商平台下調iPhone售價及發改委指要加快5G商用部署而炒上，加上港股成交仍有過千億元，睇落仲有得去。



事實上，雖然騰訊控股(00700)都已經重上250日線，但相信基金再大手買貨意欲唔大，起碼進一步押注落藍籌股的機會下降，事關當下指數升唔少，惟美股開始有腳軟迹象，且中美貿易談判、華為事件發展仍有待觀察，所以估計資金短期仍然炒股唔炒市多，大家部署時亦唔好再純睇指數做人，更要有心理準備，若然恒指呢浪未能一舉突破29,300點，則後市調整的壓力會愈來愈大，須適量減磅，控制風險，以防季結前後，跌浪會隨時展開。

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