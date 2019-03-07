港股受制二萬九　騰訊回吐　吉汽挫半成

港股持續偏軟，恒生指數曾跌143點，低見28,893點，於二萬九關樓下爭持。國企指數跌逾50點，主板成交逾330億港元。



騰訊一度回吐1.6%，低見356.2元；最新跌幅收窄至1%。其他重磅股窄幅上落，中國平安跌1%；友邦保險跌0.5%；中國移動及建設銀行靠穩；滙豐控股倒升0.5%。



昨日急升的汽車股有沽壓，吉利汽車2月汽車銷量按年大跌24%，股價急跌逾5%，是表現最差藍籌。廣汽集團、長城汽車及華晨中國跌逾3%。



手機設備股回吐，舜宇光學未能企穩「紅底」，股價倒跌逾2%；瑞聲科技跌1.4%；中興通訊跌逾3%；丘鈦科技及比亞迪電子跌逾1%。





【09:20】友邦滙豐拖低大市 濠賭股受壓

道指期貨偏軟，港股開市跌72點，恒生指數報28,965點；國企指數低開21點，報11,570點。



重磅股窄幅上落，友邦保險及滙豐控股跌0.7%及0.5%拖低大市；中國平安低開0.3%；中國移動低開0.1%；騰訊偏軟；建設銀行高開0.4%。



其他藍籌股個別發展，吉利汽車低開3.6%表現最差；中國人壽低開1.8%緊隨其後；香港交易所低開1%。恒安國際高開1.3%；瑞聲科技高開近1%，是表現最佳兩隻藍籌。



濠賭股沽壓持續，銀河娛樂及金沙中國低開1.1%及0.7%；美高梅中國、永利澳門及澳博都低開逾1%。



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