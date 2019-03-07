A股快報：滬指失守3100

滬深股市開市走勢背馳，隨後全線下跌。滬綜指失守3,100點關，最新倒跌13點或0.4%，報3,088點；深成指跌62點或0.6%，至9,637點；滬深300跌30點或0.7%，至3,817點；創業板指數跌3點或0.2%，報1,696點。





【09:26】A股快報：兩市背馳 大族激光低開3%

內地股市普遍下跌，僅滬綜指高開1點或0.05%，報3,103點；深成指低開15點或0.1%，至9,685點；滬深300低開6點或0.1%，至3,841點；創業板指數低開0.9點或0.05%，報1,699點。



板塊方面，水泥及釀酒股齊跌0.6%，飛機製造股跌0.5%，地產股跌0.2%，金融股偏軟；而生物製藥股領漲0.9%。



券商股有追捧，財通証券、浙商証券及哈投股份全線升停板。22間券商昨日(6日)公布2月業績，有18間純利按年及按月均錄增長，有6間營收更逾10億元人民幣(下同)。



中國人保續漲停，報12.83元。



大族激光低開3%。MSCI公布將自3月11日起將其由MSCI中國全股指數中剔除。

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