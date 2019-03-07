異動股：盈利增長21%遭洩露　IGG一度挫7.5%

IGG(00799)去年盈利增長21%，惟業績被洩，股份今日(7日)復牌最多下挫7.5%，低見11.76港元；最新跌逾6%，至11.84元，成交逾4,600萬元。



公司昨(周三)公布指，其委聘的公關公司移動網絡平台洩露若干財務資料，包括截至2018年12月31日止年度淨利潤、毛利率、每股盈利及建議股息；並為若干香港報章所報道。公司解釋，上傳至移動網絡平台的相關財務資料乃由公關公司的技術故障所致。



IGG其後於晚間在公司網站及聯交所網站刊發截至2018年12月31日止年度業績，股東應佔溢利1.89億美元，按年升21.2%，每股基本盈利0.1467美元，宣派第二次中期股息每股16.7港仙。

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