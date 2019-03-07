財政部：提高赤字率是強化逆周期調節

中國財長劉昆表示，今年中國財政赤字預計為2.76萬億元人民幣(下同)，赤字率由2018年的2.6%，提高至2.8%。



他指出，提高赤字率是綜合考慮經濟社會發展需要和財政可持續發展因素作出的重大決策部署。一方面，強化逆周期調節，促進經濟平穩較快發展；另一方面，也與更大規模減稅降費、有效降低企業負擔、激發市場主體活力相適應。



另外，今年全年將減輕企業稅收和社保負擔近2萬億元，其中，深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容。將通過採取一系列配套措施，確保所有行業稅負只減不增。



而今年實際減負數額按測算會高於全年的年化測算數。這是由於增值稅政策在去年年中出台，預測減稅額約4,000億元，由於在5月1日實施，全年測算實際減稅約3,000億元，剩下近1,000億元的額度會在今年形成翹尾影響。



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