利率向上？聯儲模型顯示準備金已降近目標　

去年中起，聯儲局的政策利率聯邦基金利率(即銀行同業拆息)持續呈現上行壓力，導致聯儲局開始出手調低超額準備金利率(IOER)﹐以鼓勵銀行放款而不是以利差套利。市場在關注聯邦基金利率與IOER之差距縮小的同時，亦加大「停止縮表」的討論。



堪薩斯城聯儲銀行高級經濟學家A. Lee Smith周三發布報告指，如果聯儲局選擇讓聯邦基金利率與超額準備金利率(IOER)大致持平，可能需要有1.5萬億美元的準備金餘額來維持貨幣政策。



銀行準備金是構成聯儲局資產負債表的很大部份。截至2月末包含銀行存款準備金及超額準備金的準備金總額已由2014年3萬億美元降至1.6萬億美元。



根據Smith的模型預測，如果準備金減少到1.1萬億美元，聯邦基金利率便將「略」高於IOER。



聯邦公開市場委員會1月會議紀錄顯示，聯儲局委員幾乎都支持「今年稍後」停止縮表。



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