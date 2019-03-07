【即市分析】A股財富效應現　消費概念有排炒？

東方產經專欄作者司慕渢：內地滬綜指周三(6日)站上3,100點樓上收市，乃去年6月以來新高，而深成指及創業板指數分別升逾1%，滬、深兩市總成交再次突破一萬億元人民幣，反映A股真的牛氣衝天。



隨着首季資本市場興旺，資產升值將帶來財富效應，預計在去年末季轉淡的消費市道，將於次季開始重現生機，故若然首季炒作中資金融股有斬鑊，不妨考慮將部分資金押注消費股大升浪！



滬綜指由今年1月初低位2,440點，回升至周三高位3,102點，累升幅度逾27%。技術上，A股隨時可以展開調整。雖然暫時而言市場人氣不減，但兩會後市況回吐的機會存在，資金開始從嚴重超買的中資金融股流出，並轉投其他炒作題材布局。



兩會期間，當局已公布今年的重大投資主題，如5G、超高清等。以5G為例，在電訊服務收費趨降之下，配合5G的發展，將帶動電訊終端設備加快換代，加上今年5G將會商用化，電訊設備業進入黃金投資期，這個重點產業的發展將為經濟保底，並帶動新的消費浪潮。



此外，5G加超高清概念，再配合AI等智能家電的發展，將會引發一輪家電的換購潮，為消費及製造業給力。A股累計可觀升幅，除了有助改善企業投資意向，投資者身家亦水漲船高，股市的財富效應有助提振消費信心，故見近日消費股已開始有資金進行部署。



今年率先領跑的消費股，有體育用品股，安踏體育(02020)及李寧(02331)由去年末季低位計現回升最多七至八成。(服裝鞋類板塊表現：https://bit.ly/2v2a5VT )即使係蟹貨甚多的手機股小米集團(01810)，近日股價已重上12元樓上(資訊器材板塊表現：https://bit.ly/2AOpytG )。另見金飾股如六福集團(00590)、周大福(01929)(鐘錶珠寶板塊表現：https://bit.ly/2SLqaG3 )；食品股如康師傅(00322)；家電股如海信家電(00921)及創維數碼(00751)(食品製造板塊表現：https://bit.ly/2EfQiSa )，近周股價皆有異動。



由於消費股表現一般會走先消費市道3至6個月，顯見首季相關股份相繼起動，事必月因。重點推介包括小米，股價已重上50日及100日線，見底回升之勢已成，短線在11.2至12元邊現承接，下站目標上試14至15元區域，失守10元關止蝕，相信年中獲納入港股通名單前，股價有機會打一場翻身戰。



其次可留意的是申洲國際(02313)，今年以來股價反覆向上，現已重上100元關。投行大摩早前發出的報告指，今、明兩年體育服裝及Nike業務將會成為申洲盈利的原動力，料毛利率可維持穩定，並將其目標上調至112元。由於今年以來的升軌維持，只要股價守穩98元樓上，有望維持反覆向上格局。



至於汽車股，股市財富效應會對奢侈品銷情有些幫助，而內地宣布降低製造業增值稅，部分汽車股亦能較大程度受惠。建議留意吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)及廣汽集團(02238)。(汽車板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )

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