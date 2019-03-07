三星及華為就旗下摺屏手機大打「口水戰」

三星電子及華為就旗下摺屏手機大打「口水戰」。外媒報道，繼華為消費者BG行政總裁余承東早前指Galaxy Fold的設計欠佳後，三星研發部門執行副總裁Chung Eui-suk反擊稱，華為摺屏機Mate X屏幕容易受損、可用性是劣等。



Chung指，華為Mate X的設計雖然能夠令手機摺起後很平整，但屏幕會因而容易被劃花，甚至損壞，用家亦有可能不小心誤打電話或無意中打開某些應用。



三星承認Galaxy Fold的設計有可改善的地方，Chung說，當設備向內完全摺起是會有間隙，這是由於技術限制。長遠而言，公司認為這是正確的設計方向，其內部的消費者調研亦證實了這一點。



對於摺屏手機的設計，余承東透露，Mate X在開始時有3個方案，當中，包括類似三星Galaxy Fold的內向摺疊方案，但最終認為兩個屏幕會令手機太重，故放棄了該方案。



三星除新近發布的摺屏手機外，有報道指，其正研發另外兩款摺屏機，並將大力拓展有關業務。



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