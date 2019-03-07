港股格局：郭家耀料有力挑戰29500

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，隔晚(6日)美股現調整，加上市場進一步憂慮經濟前景，都拖累港股周四(7日)跟隨外圍低開，惟相信A股持續強勢，以及藍籌股業績配合的話，港股回調幅度不會太大，恒指料可企穩28,500點，更有力挑戰29,500點。



他續稱，吉利汽車(00175)2月銷售令人失望，首兩個月更出現按年下跌的迹象，股價難免因而受壓，惟相信調整未會太久，預期15港元以下會有支持，現水平適合投資者作短線操作。



海通證券(06837)2月盈利按年大升16倍，郭認為情況反映內地證劵市場受惠股市交投量明顯回升，若情況持續，對劵商收入有一定支持。該股目前股價仍處低水，往後料可上試12元水平。



港鐵(00066)周四公布業績，他預期盈利未會見驚喜，惟股價過去一段時間走勢平穩，加上接下來息口將維持低企，將對派息穩定股份有利，適合作長線持有收息之用。



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