港股格局：許繹彬籲趁高位獲利套現

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股周四低開72點，走勢暫回軟，騰訊控股(00700)受內地券商調低評級及發報告唱淡，股價應聲回調，預期恒指本月走勢仍穩中有升，惟要守住二萬九關仍需花點時間。



近日A股則是節節攀升，呈慢牛上樓梯格局，中央推出一系列刺激經濟的措施，包括透過減稅、簡政、降費，大力扶持國內民間企業；增加內地社會融資規模；推出科創板，加大金融改革力度等等，彰顯出今年中國振興股市及經濟「許勝不許敗」的決心。



另一邊廂，中美貿易戰有望本月內達成協議，心急尋求連任的特朗普相信不會想在貿易戰上失分，應該好快與中國和氣收場，以增加連任的勝算。



當大部分投資者一面倒看好，又要慎防出現「倒春寒」現象，兩會過後欠缺利好因素繼續為大市打氣加油，屆時市況或會急轉回頭。因此投資者趁高位作適當獲利套現，無論何時總是值得鼓勵的。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm