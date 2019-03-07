【即市分析】吉汽翻身言之尚早？

東方產經專欄作者帥哥：吉利汽車(00175)公布2月總銷量為8.35萬輛，較去年同期減少約24%，主要受農曆新年後淡季影響。其股價今早顯著受壓，至現跌半成報15.02元，成交增至11億元，反映沽壓不輕。



集團首兩個月總銷量約24.2萬部，較去年同期減少約9%，並達至全年銷量目標之16%。摩根士丹利就此發表報告預期，集團未來銷售目標會迎來挑戰，因去年基數較高，相信吉汽未來15天股價將會下跌，料發生此概率介乎70%至80%，維持其「減持」評級及目標價9元，意味着現價仍有買成的潛在跌幅。



雖然2月銷售表現失色，但值得留意的是，內地年內或推出支持汽車行業的措施。瑞銀日前報告就指，國家財政部宣布將內地製造業增值稅由16%下調至13%，雖然詳細安排和時間尚未公佈，但預計將在今年內發生。該行認為政策對汽車行業有利，當中吉汽亦為該行看好的車企之一。



事實上，該股自年初以來股價反覆向上，最多已累升六成，短線跟隨消息調整亦屬意料之內，現時主要支持位在20日線14.8元，若能守穩其上，在憧憬國策下，股價後市仍有反彈空間，250日線約在17.8元仍為主要阻力所在。

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