中國經濟：莊太量指GDP每年0.5%減速不算太快

就中國將2019年GDP增速由2018年6.5%左右下調到6%至6.5%，中大經濟系副教授莊太量表示，內地經濟由高速增長轉為低速屬正常；且就算以每年0.5%減速來說並不算太快，過往美國及其他國家亦有類似情況。



他指出，目前內地面對不少危機，如人口以至勞動紅利下降，但相信未來5年科技可取代部分勞動力，而且二孩政策將會對人口出生有支持。外圍因素方面，若中美貿易摩擦不再深化，長遠會有利中國經濟。



經濟措施方面，中國未來會進一步減稅降費，相信政策可帶動消費，但只有高收入人士受惠；其中，基建才是唯一穩定剌激經濟的方法。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

