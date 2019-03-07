人民幣Hibor：隔夜息升至2.08厘 CNY報6.70
2019年03月07日 11:25
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，回升至2.08厘；1、2星期、1至3個月拆息由2.18至2.98厘；6及12個月拆息介乎3.11至3.37厘。
7/3/2019
隔夜 2.08883厘
1星期 2.18942厘
2星期 2.35350厘
1個月 2.60133厘
2個月 2.85300厘
3個月 2.98517厘
6個月 3.11633厘
12個月 3.37017厘
6/3/2019
隔夜 1.87472厘
1星期 2.23050厘
2星期 2.35050厘
1個月 2.59117厘
2個月 2.88517厘
3個月 3.00233厘
6個月 3.13150厘
12個月 3.38617厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7189，回升至6.7117，最新報6.7151；在岸人民幣(CNY)亦由6.7036，回落至6.7136，最新報6.7085。
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