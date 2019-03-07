人民幣Hibor：隔夜息升至2.08厘　CNY報6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，回升至2.08厘；1、2星期、1至3個月拆息由2.18至2.98厘；6及12個月拆息介乎3.11至3.37厘。



7/3/2019

隔夜 2.08883厘

1星期 2.18942厘

2星期 2.35350厘

1個月 2.60133厘

2個月 2.85300厘

3個月 2.98517厘

6個月 3.11633厘

12個月 3.37017厘



6/3/2019

隔夜 1.87472厘

1星期 2.23050厘

2星期 2.35050厘

1個月 2.59117厘

2個月 2.88517厘

3個月 3.00233厘

6個月 3.13150厘

12個月 3.38617厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7189，回升至6.7117，最新報6.7151；在岸人民幣(CNY)亦由6.7036，回落至6.7136，最新報6.7085。



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