【瑞通推介】國壽淡倉即市獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局經濟褐皮書顯示美國經濟受政府關門拖累，加上私人機構新增職位數字遜預期，美股隔晚下跌。道指收報25,673點，跌133點或0.52%。



恒指周三(6日)收報29,037點，升76點或0.26%，是超過8個月以來首次企於29,000點樓上收市。周四(7日)早段稍作整固以消化獲利沽壓，回至28,900點邊，暫結束4個交易日升勢。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,400萬元，反映投資者續買淡倉過夜。



中國人壽自早前高見23.35元後連日整固，周四早段再跌逾2%，失22元和10天線，暫連跌4個交易日。若以周一(4日)即市高位23.35元計算，至周四早段低位，最大累跌幅度達7.3%。集團近日獲批發行350億元人民幣可贖回資本補充債券。其好倉周三錄逾440萬元資金淨流入，淡倉錄逾60萬元淨流入。周四早段持有該股淡倉的投資者沽貨獲利。



有券商表示，製造業增值稅率下調3個百分點至13%，料對汽車行業正面，配合發改委現正草擬舊汽車、舊家電回收政策，帶動吉利汽車周三曾升4.6%至16.12元，收市升2.73%報15.82元。集團周三收市後公布今年2月總銷量按年減少約24%，今年首兩個月總銷量按年減少約9%，拖累股價周四早段急挫約半成，重回15元邊，失10天線。周三有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾190萬元淨流入。



中信證券公布，2月營業收入17.6億元人民幣，錄得淨利潤8.15億元人民幣，按年升1.74倍。A股向好加上內地科創板正式開閘，令市場憧憬券商收入增加，該股周三升近2%，重上20元收市。周四早段則回吐逾2%，20元關得而復失。逾310萬元於周三淨流入其好倉，另淡倉同日有逾40萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指價內、短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。貼價、短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿15.5倍。



國壽輕微價外、中年期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿6.2倍。貼價、中年期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.3倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿4.5倍。輕微價外、中年期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿2.8倍。



中信證券價外、長期購證(28818)，行使價23.8元，2019年12月到期，實際槓桿3.8倍。



建設銀行貼價、短期購證(13337)，行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿13.6倍。



騰訊控股輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿6.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61859)，收回價28,410點，槓桿比率45.3倍。熊證(69804)，收回價29,390點，槓桿比率41.4倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率7.5倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率10.9倍。



吉利汽車牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率5倍。熊證(67047)，收回價17.23元，槓桿比率6.2倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率9.9倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率16倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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