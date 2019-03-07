【即市分析】創科難敵「染藍」魔咒？

東方產經專欄作者股博士：創科實業(00669)將於下周一正式「染藍」成為恒指成分股，以取代被剔出的華潤電力(00836)，不過該股近期股價開始乏力再升，就算昨日收市後公布去年多賺17%，今日(周四)股價都無乜支持，即市跌逾3%見51.75元，唔通又係不敵「染藍」魔咒？要好似聯想集團(00992)咁「脫藍」後先至有運行？



講真，都唔係隻隻個股「染藍」或者「脫藍」就係代表有運定無運行，最終都係睇番基本面有乜改變。好似創科咁，早前宣布染藍後適逢大市氣氛轉好，資金買貨意欲高漲，該股股價亦反覆向上，但近日成交開始下降，加上即使中長線係上升，但中途出現健康調整亦非壞事，反而可視為難得的買貨機會。



回看集團業績，截至2018年底止營業額按年增長15.8%至70.21億美元，盈利則按年升17.4%至5.52億美元，睇落唔錯。此外，該股作為中美貿易戰受累股之一，如今市場焦點為憧憬談判或接近尾聲，且花旗早前亦發表報告，預期指數基金將吸納該股以平衡持倉，估計股價仍具上升空間，如果股價短線回調並守穩49至50元此短線支持位水平，值得吼位跟進，首站目標睇55元，止蝕48元。

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