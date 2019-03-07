【午市重點睇】美匯報96.8　CNH企6.71

●亞洲市，美匯指數最新企96.8水平，圓匯企111.7；歐元兌美元報1.130，鎊匯報1.318。港匯觸及7.85後回企7.849。離岸人民幣(CNH)大致在6.71水平徘徊。金價報1,286美元，布油報66.3美元，紐油報56.4美元。道指期貨向下。



●恒生指數半日跌133點或0.46%，報28,904點，騰訊一度回吐1.7%；吉汽挫7%。https://bit.ly/2H55MOT

-異動股：盈利增長21%遭洩露，IGG一度挫近1成。

-俄鋁去年多賺近39%，不派息。

-青島銀行增加註冊資本已獲批。



●【即市分析】

-恒指上唔到呢個位就減磅！https://bit.ly/2SJeFz7

-A股財富效應現，消費概念有排炒？https://bit.ly/2VDY6WZ

-吉汽翻身言之尚早？https://bit.ly/2Hm7ZVp

-中信證券炒轉AH差價。https://bit.ly/2H60G53



●A股快報：3大指數半日收跌0.02%至0.8%。https://bit.ly/2tXJgPb

-至少近50家新三板公司，據報考慮轉戰科創板。



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2NTpUnT



●人民幣速遞：中間價下調57點，CNH低見6.72。人民幣Shibor隔夜息跌至2.06厘。



●人行不進行逆回購操作。



●港元拆息︰1個月期升至1.34厘。



●中國財政部：提高赤字率是強化逆周期調節。https://bit.ly/2VMwUpj



●澳洲1月商品及服務貿易帳錄得順差45.4億澳元，高於預期。1月份出口按月增5%，進口按月增3%，預期持平。



●瑞銀報告︰預計澳洲今年減息兩次。



●三星否認洽購恩智浦。



●三星及華為就旗下摺屏手機大打「口水戰」。https://bit.ly/2IZzBlF



●華為發布聲明：決定起訴美國政府；公司透露，有證據表明美國政府涉嫌入侵華為服務器。



●雷軍預計小米於5、6月在內地發布第一部5G手機。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】暮春三月 升市已近尾聲？

https://bit.ly/2Hjvajc



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm