樓價UPDATES：粉嶺及上水二手成交倍升

粉嶺、上水區本月至今暫錄27宗成交，按月同期急增1.7倍。其中粉嶺花都廣場最新有三房以590萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣都城大樓低層I室，實用面積341方呎，兩房間隔，以413.5萬元成交，實用呎價12,126元。



●薄扶林富臨軒中層D室，實用面積676方呎，三房間隔，以3萬元租出，實用呎租44.4元。



●筲箕灣麗東海景豪苑2座高層E室，實用面積589方呎，三房間隔，以998萬元成交，實用呎價16,944元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●長沙灣一號西九龍2座中層C室，實用面積616方呎，三房間隔，以945萬元成交，實用呎價15,341元，



●紅磡海逸豪園25座低層F室，實用面積595方呎，兩房間隔，原開價1,100萬元，減價40萬元後，以1,060萬元售出，實用呎價17,815元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●元朗YOHO Town 6座中層A室，實用面積422方呎，兩房間隔，以1.45萬元租出，實用呎租34.4元。



●沙田第一城52座高層連天台單位，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價18,750元。



●粉嶺花都廣場6座中層G室，實用面積526方呎，三房間隔，以590萬元易手，實用呎價11,217元。



●荃灣麗城花園3期2座低層B室，實用面積742方呎，三房間隔，原叫價860萬元，減價18萬元或約2.1%，最後以842萬元易手，實用呎價11,348元。



●馬鞍山銀湖．天峰3座中層F室，實用面積556方呎，兩房間隔，以788萬元易手，實用呎價14,173元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/