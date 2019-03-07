IGG：不放棄中國市場　年內推至少10款遊戲

手遊股IGG(00799)周三(6日)因公關公司技術失誤而提早洩露去年度業績數據。公司首席運營官許元於業績會上稱，大家都會有失誤，「從我角度來講可以接受」；首席財務官沈潔蕾亦回應，公關公司危機處理「頗專業」，但無回應會否撤換公關公司。



問及監管部門有否接觸公司，她表示，昨早得悉事件後，已按程序處理，包括自願申請停牌及於聯交所上傳通告。



去年度公司收入7.48億美元(約58.34億港元)，當中約80%收入來自旗下王牌遊戲《王國紀元》。許元稱，該遊戲推出3年，收入增長已見頂，公司無計劃花費更多預算去推動，預期今年將維持月均收入5,000萬美元規模；年內更多會集中於新遊戲推廣。



他指出，今年將推出至少10款新遊戲，其中年初上線的《戰地王座》，首兩個月流水已破200萬美元，目前註冊用戶逾400萬人。



他表示，多款新遊戲正在申請內地遊戲版號，由於公司在內地收入佔比不高，即使遊戲未能獲批，亦可集中在海外營運，他強調不會放棄中國市場，雖然現時內地遊戲版號審批進程較慢，但未有停止，相信遊戲獲批只是時間性問題。



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