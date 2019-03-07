瑞銀高挺：A股估值不算便宜　料步入整固期

瑞銀中國首席策略分析師高挺重申，滬深股市本年至今的漲幅，仍欠缺實體經濟數據支持，中央政府工作報告提出的方向也只是大致符合市場預期，因此還要等待3至4月上市公司發布去年以及今年首季的業績，大市一段時間內會處於整固階段。



他認為，中央穩經濟沒有特別扶持哪個行業，但兩、三年長期看，消費還是不錯的板塊。若宏觀經濟能夠企穩，金融板塊會有不俗的支持。然而，滬深300指數目前市盈率12.5倍，略高於過去5年的平均水平，故A股已不算便宜。



他提醒，近期券商股的炒作除因成交顯著反彈，亦與科創板出台有頗大關係，但個人對股市成交額能否維持在目前的高位存在懷疑。



另一方面，高認為科創板的細節雖然有待公布，未來也可能遇到各種各樣意想不到的問題，但內地政府扶持高新技術產業的意圖非常明顯，且較去年熱鬧過一段時間的中國預託證券(CDR)更為廣泛，相信會有愈來愈多「獨角獸企業」在科創板上市。



大族激光(002008.SZ)日前因境外資金持股比重高於28%，深股通不許接納其買盤。高挺認為，MSCI明晟提高A股在其指數體系的納入因子，由於外資配置A股主要靠互聯互通，資金依然呈現集中流入個別股票的特質，因此未來還會出現有個股被外資「買爆廠」，相信MSCI明晟遲早應會就提高內地上市公司外資持股比例上限(目前為30%)，與中國當局磋商。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm