【高盛推介】騰訊整固　候低留意購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(6日)曾突破370港元，創7個月高位。周四(7日)早段則回吐，最低見355.6元後跌幅收窄。



有券商預料該公司今年首季可受惠於《王者榮耀》現金收入，並可創歷史新高。該行維持對其「買入」投資評級。以及旗下錄過千萬份預約申請的《完美世界》手遊版及個人電腦桌面版，於周三正式推出。



觀察個股認股證資金流向，可見周三資金再度沽出認購證，錄得約5,310萬元資金流出。而認沽證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約5,870萬元。另一方面，周一及周二(4及5日)共錄得約13.84億元資金經港股通(滬)淨買入騰訊股份，周三則錄得約1.34億元資金淨賣出。



投資者如看好，可留意騰訊購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.9倍，行使價360至390元間產品中，中年期兼高槓桿之選。



以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月的購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.5倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高。



另一方面，觀察近日獲資金流入的認沽證，可見資金集中流入6月份到期、行使價在310至330元間的產品，引致部分產品街貨量已較高。投資者如計劃部署，可考慮上述條款的產品，並在從中篩選街貨較低的產品。當中可留意騰訊沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價320至360元間、中年期產品中，低街貨兼槓桿最高之一。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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